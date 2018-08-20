مقتل ضابط مصري برتبة نقيب بانفجار عبوة في سيناء

قتل ضابط في الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بمدرعته بشمال سيناء، بحسب ما أفاد مصدر طبي يوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وقال المصدر إن الضابط وهو برتبة نقيب، قتل غرب مدينة العريش في المحافظة التي تقع شمال شرق البلاد حيث يتمركز عناصر "ولاية سيناء" فرع تنظيم "داعش" بالمنطقة، وهم المسؤولون عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين.

وتستمر حملة القوات المسلحة المصرية لمكافحة الإرهاب، ففي التاسع من فبراير بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى "سيناء 2018" في شمال ووسط شبه الجزيرة.

وتستهدف العملية القضاء على المسلحين، وقد أسفرت نتائجها حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 من العناصر الإرهابية وأكثر من 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.

المصدر: أ ف ب