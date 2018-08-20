بوتفليقة يرخّص لبناء متحف يخلد فنانا أمازيغيا معارضا

وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على تمويل ودعم بناء متحف في مدينة تيزي وزو، يكرّس للإرث الثقافي والفني للفنان الراحل الوناس معطوب، بناء على طلب من شقيقته مليكة معطوب.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة الجزائرية فإنّ بوتفليقة أعطى تعليمات بتمويل ودعم هذا المشروع الثقافي الذي يهدف إلى حفظ ذاكرة الفنان معطوب، الذي أسهم في الارتقاء بالأغنية والموسيقى الجزائرية في بعدها الأمازيغي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف بيان الوزارة أن "مؤسسة معطوب أحيت في 25 يونيو الماضي الذكرى العشرين لرحيل معطوب"، وأنها أبدت رغبتها في إنجاز متحف يكون محاذيا لمكان إقامة العائلة على أن ينجز في فترة لا تتجاوز السنة".

تجدر الإشارة إلى أن معطوب الذي اغتيل في 25 يونيو 1998 على أيدي الجماعات الإرهابية، يعتبر رمزا من رموز الأغنية والهوية الأمازيغية، وأحد أكبر معارضي سياسات "أسلمة وتعريب" المجتمع الجزائر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية