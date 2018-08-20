الأردن بصدد الانتهاء من إعادة تأهيل معبر جابر

ذكر نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع الأردني ضيف الله أبو عاقولة، أن أعمال الصيانة في معبر جابر (نصيب) بين بلاده وسوريا، ستنتهي على الجانب الأردني مطلع سبتمبر المقبل.

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ولفت أبو عاقولة إلى أن أعمال الصيانة الجارية حاليا على الجانب الأردني من المعبر، تشمل بناية مكونة من 100 مكتب تابعة لشركات التخليص البالغة 172 شركة، وأن الصيانة تتضمن أعمال الدهان وتركيب أبواب وشبابيك المكاتب وتمديدات الأسلاك الكهربائية بدل التالف منها وصيانة أجهزة الحاسوب وشبكة الإنترنت والصرف الصحي.

وأضاف أن انتهاء أعمال الصيانة لمكاتب التخليص سيمكن شركات التخليص من بدء العمل وبشكل فوري بتنفيذ العمل المنوط بها حال تم اتخاذ القرار الرسمي بفتح المعبر، مشيرا إلى أن شركات التخليص قادرة على تسيير العمل بشكل فوري من خلال أجهزة الحاسوب المحمولة.

المصدر: الغد