لافروف: آمل التوصل لاتفاق قريب مع الأتراك بخصوص إدلب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في توصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق قريب بشأن إدلب شمالي سوريا.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو اليوم الاثنين، أن روسيا وتركيا ستعقدان محادثات حول الأزمة السورية في غضون أيام.

وأوضح لافروف أن الاتصالات التي تجري بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا، ولا سيما بين العسكريين، تركز على تنفيذ الأهداف التي تم الاتفاق عليها أثناء إنشاء منطقة إدلب لخفض التوتر.

وأضاف لافروف أن المهمة المحورية في المرحلة الراهنة تتمثل في ضرورة ابتعاد فصائل المعارضة، التي تبدي استعدادها للانخراط في العملية السياسية، عن مسلحي "جبهة النصرة"، الذين يتواجدون بكثرة في إدلب، ويحاولون فرض سيطرتهم على هذه المنطقة، وتولي مهام تسيير شؤون الأهالي المحليين.

المصدر: وكالات