موسكو تعلق على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تنفيذ مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين يعتمد على موافقة طرفي النزاع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، تعليقا على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر وحدات عسكرية أممية في غزة لحماية المدنيين الفلسطينيين: "سمعت عن هذه الفكرة، إلا أنها تتطلب موافقة كلا طرفي النزاع، أقصد الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفا: "بالطبع، إذا أعرب كل منهما عن الموافقة على هذا الاقتراح، فعلى مجلس الأمن أن يتخذ قرارا مناسبا".

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عرض يوم 17 أغسطس الجاري أربعة مقترحات تهدف إلى حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومنها نشر بعثة مراقبة مدنية في نقاط التفتيش والمعابر قرب المستوطنات، ونشر قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، وتعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية.

المصدر: انترفاكس