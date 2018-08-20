عصائب أهل الحق لـRT: العراق لا يحتاج لوجود أي قوات أجنبية

أكدت حركة عصائب أهل الحق العراقية بزعامة قيس الخزعلي اليوم الاثنين، عدم حاجة العراق لأي قوات أجنبية لا على أرضه ولا في سمائه.

ويأتي موقف حركة عصائب أهل الحق التي تمتلك كتلة سياسية فيها 16 نائبا بمجلس النواب الجديد، بعد يوم على إعلان التحالف الدولي عن بقائه في العراق.

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وقال محمود الربيعي عضو المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق" لـRT، إن "تحالف الفتح الذي تنضوي فيه كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق، يرفض هو الآخر وجود أي قوات أجنبية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية، لذا على الحكومة أن تلتزم بوضع جدول لخروج هذه القوات من العراق".

وأضاف: "هناك قرار من مجلس النواب السابق طالب الحكومة بوضع جدول زمني لخروج تلك القوات، لكن الحكومة لم تلتزم به، لذا سنعمل على تحويل هذا القرار إلى قانون يكون ملزما لتنظيم أي وجود عسكري وعدم إبقاء أي قوة ما دام العراق لم يحتاجها".

المصدر: RT