توقعات بهطول أمطار على عرفة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة المكرمة، تزامنا مع وقوف الحجيج بصعيد عرفة.
وأطلقت الهيئة على موقعها الرسمي تحذيرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
تنبيه متقدم - #منطقة_مكة_المكرمة - #الكامل— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/tstP3uDz0y
وبدأت قوافل الحجاج صباح اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج، وهو الوقوف في عرفة.
وشهدت البقاع المقدسة في مكة المكرمة التي تستقبل قرابة مليوني حاج ظهر الأحد، عواصف قوية تخللتها أمطار.
كمية هطول #الأمطار حسب المراصد المأهولة ليوم أمس الأحد الموافق 19/8/2018 م #نرصد_ونحمي#على_مدار_الساعةpic.twitter.com/822RbCrC4e— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
ونشر حجاج صورا وأشرطة فيديو وثقوا فيها العاصفة المطرية القوية المرفقة برياح عاتية، كما نشر حجاج صورا لكسوة الكعبة وهي تتطاير من شدة الريح.
#يوم_عرفه .. رياح قوية تزيح ستار الكعبة❤ pic.twitter.com/7UP8SFxQ60— BASEL FGB-SAUDI ARABIA🇸🇦🇸🇦🇸🇦💪💪💪 (@Basel_FGB) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨
خلافاً للتوقعات وإثباتاً لقدرة الله المتصرف سبحانه— UPBEAT (@1Q2__) ١٩ أغسطس ٢٠١٨
المطر يغسل عرفات والمشاعر في استقبال الحجيج
عادة سنوية لا تمتثل لأعراف الطقس ولا التوقعات الجوية #يوم_عرفهpic.twitter.com/keGUVN7mqZ
امطار ورياح قوية في مخيمات بن عباس مكه المكرمه عرفة pic.twitter.com/d4ZyCSOdn1— محمود حكمي (@561U3JMahmoudH) ١٩ أغسطس ٢٠١٨
وضربت العاصفة كلا من مكة المكرمة، وجبل عرفة الذي صوره البعض، علما أن الحجاج يجتمعون في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.
هذا ولم تسجل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما انتشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفرق الأمن، لتوفير المساعدة للمحتاجين.
المصدر: وكالات