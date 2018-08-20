توقعات بهطول أمطار على عرفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مكة المكرمة، تزامنا مع وقوف الحجيج بصعيد عرفة.

وأطلقت الهيئة على موقعها الرسمي تحذيرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وبدأت قوافل الحجاج صباح اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج، وهو الوقوف في عرفة.

وشهدت البقاع المقدسة في مكة المكرمة التي تستقبل قرابة مليوني حاج ظهر الأحد، عواصف قوية تخللتها أمطار.

ونشر حجاج صورا وأشرطة فيديو وثقوا فيها العاصفة المطرية القوية المرفقة برياح عاتية، كما نشر حجاج صورا لكسوة الكعبة وهي تتطاير من شدة الريح.

خلافاً للتوقعات وإثباتاً لقدرة الله المتصرف سبحانه



المطر يغسل عرفات والمشاعر في استقبال الحجيج



عادة سنوية لا تمتثل لأعراف الطقس ولا التوقعات الجوية #يوم_عرفهpic.twitter.com/keGUVN7mqZ — UPBEAT (@1Q2__) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

امطار ورياح قوية في مخيمات بن عباس مكه المكرمه عرفة pic.twitter.com/d4ZyCSOdn1 — محمود حكمي (@561U3JMahmoudH) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

وضربت العاصفة كلا من مكة المكرمة، وجبل عرفة الذي صوره البعض، علما أن الحجاج يجتمعون في مشعر منى الذي سيبيتون فيه الليلة قبل التوجه مع ساعات الفجر الأولى نحو جبل عرفة، الذي يعد الوقوف فيه الركن الأعظم في الحج.

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هذا ولم تسجل خسائر أو إصابات بين الحجاج نتيجة العاصفة المطرية، بينما انتشرت فرق الإسعاف والدفاع المدني وفرق الأمن، لتوفير المساعدة للمحتاجين.

المصدر: وكالات