دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى

انضمت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو.

وكتب حساب دولة اليابان الرسمي على "تويتر": "بعد غد الأربعاء 22 أغسطس، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان، وستقام صلاة العيد في العاصمة طوكيو بتمام الساعة الثامنة صباحا".

#يوم_عرفه

أول أيام عيد الأضحى المبارك🕋 هو بعد غد الأربعاء 22 أغسطس/آب 2018 وفقا للجنة رؤية الهلال في #اليابان وستقام صلاة العيد الساعة الثامنة صباحاً في #طوكيو. كل عام وأنتم بخير😌 pic.twitter.com/b6FqjVvsEI — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف: "بالنسبة للجدل حول جواز ذلك (التاريخ المعلن) من عدمه في الشريعة الإسلامية فنحن لسنا طرفا فيه حتى لا يوجه لنا السؤال بخصوص الأمر".

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والأحد الماضي، أعلن المغرب أن الأول من شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم الاثنين 13 أغسطس، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018، خلافا لما أعلنته السعودية.

وأعلنت السعودية ومصر والأردن وفلسطين، في وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر أغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر: حساب اليابان بالعربي على تويتر