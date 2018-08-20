 
مباشر

عبدالله الثاني: ننسق لبسط الاستقرار في جنوب سوريا

أخبار العالم العربي

عبدالله الثاني: ننسق لبسط الاستقرار في جنوب سوريا
ammonnews
الملك عبد الله يلتقي وجهاء وشيوخ من البادية الشمالية والجنوبية والوسطى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko5d

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن ينسق مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة والاستقرار في جنوب سوريا، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة الأردنية بهذا الشأن.

إقرأ المزيد
تراجع ملحوظ في قيمة احتياطيات الأردن الدولية

وقال العاهل الأردني أمس الأحد خلال لقائه بوجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في الديوان الملكي، إن كفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وسرعة الإنجاز كشفت عن الخلية المتورطة بالعمل الإرهابي في مدينة الفحيص خلال ساعات، لافتا إلى أن ما يقوم به البعض من تجاوزات على القانون داخل الأردن، لا يقومون بها عندما يتواجدون في دول أخرى.

وأكد أن محاربة الفساد على رأس الأولويات، وعلى ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وقال: "بالنسبة لحماية القدس ومستقبل فلسطين، أسمع إشاعات ولا أعرف من أين يأتون بها، لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب، وبالنسبة لنا مستقبل الأردن أهم شيء، وأيضا كيف نساعد إخواننا في الضفة والقدس".

المصدر: بترا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا