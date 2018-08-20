عبدالله الثاني: ننسق لبسط الاستقرار في جنوب سوريا

أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن ينسق مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة والاستقرار في جنوب سوريا، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة الأردنية بهذا الشأن.

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وقال العاهل الأردني أمس الأحد خلال لقائه بوجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية في الديوان الملكي، إن كفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وسرعة الإنجاز كشفت عن الخلية المتورطة بالعمل الإرهابي في مدينة الفحيص خلال ساعات، لافتا إلى أن ما يقوم به البعض من تجاوزات على القانون داخل الأردن، لا يقومون بها عندما يتواجدون في دول أخرى.

وأكد أن محاربة الفساد على رأس الأولويات، وعلى ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وقال: "بالنسبة لحماية القدس ومستقبل فلسطين، أسمع إشاعات ولا أعرف من أين يأتون بها، لكن نحن كأردنيين نعرف ما هو المطلوب، وبالنسبة لنا مستقبل الأردن أهم شيء، وأيضا كيف نساعد إخواننا في الضفة والقدس".

المصدر: بترا