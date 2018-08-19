العاهل المغربي يعفو عن معتقلين في قضايا إرهاب

أعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب في بيان الأحد، أن العاهل المغربي أصدر أمرا ملكيا بالعفو عن 14 سجينا في قضايا الإرهاب.

وجاء في نص البيان الذي نشرته اللجنة على موقعها الرسمي: "توصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بمعطيات تفيد أنه بفضل من الله قد استفاد ظهر يوم الأحد 19 أغسطس 2018 عدد من المعتقلين الإسلاميين بمختلف السجون المغربية من مسطرة العفو".

وكشفت اللجنة في البيان نفسه أن المفرج عنهم أغلبهم كان محكوما بـ20 سنة سجنا، مشيرة إلى أن اثنين آخرين تم تخفيض مدة الحكم في حقهما من السجن مدى الحياة إلى 20 عاما.

وأوردت اللجنة أسماء من قالت إنه أفرج عنهم والسجون التي كانوا يقبعون فيها، وبعضهم قضى حوالي 15 عاما في السجن.

بشرى سارة: معتقلون إسلاميون استفادوا من مسطرة العفو بمناسبة عيد الأضحى https://t.co/Q9cZCHz8ispic.twitter.com/wpb8YA7mS5 — اللجنة المشتركة (@ccddiorg1) 19 августа 2018 г.

من جهته أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الملك محمد السادس أصدر عفوا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، على مجموعة من الأشخاص (منهم معتقلون ومنهم من في حالة سراح ومحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة) وعددهم 428 شخصا، إلى جانب 22 شخصا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.

وجاء في بيان أصدرته وزارة العدل أن الـ22 المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب شاركوا في الدورة الثانية من برنامج "مصالحة" الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، الذي أطلقته سابقا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية.

المصدر: "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" + "هسبريس"