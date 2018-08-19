هبوط اضطراري لطائرة سعودية في القاهرة بسبب تونسية

هبطت طائرة سعودية اضطراريا في مطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من جدة إلى تونس، لإنقاذ حياة راكبة تونسية أصيبت بوعكة صحية مفاجئة.

وأفادت مصادر ملاحية في المطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة سعودية، قادمة من جدة في طريقها إلى تونس، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، بسبب وعكة ألمت براكبة تونسية تبلغ من العمر 37 عاما، وسمح له بالهبوط.

#عاجل : طائرة #الخطوط_السعودية تهبط هبوط اضطراري في مطار القاهرة لإصابة احد المسافرات بوعكة صحية . .

.#فريق_الطيرانpic.twitter.com/frA6g8UatN — فريق الطيران (@Av_team1) ٣ ديسمبر ٢٠١٦

وأجرى طاقم طبي الإسعافات اللازمة للمريضة، ونقلت إلى أحد المستشفيات القريبة لتكمل إجراءات العلاج.

المصدر: بوابة الأهرام