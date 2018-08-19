 
مباشر

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في القاهرة بسبب تونسية

أخبار العالم العربي

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في القاهرة بسبب تونسية
Reuters Amr Dalsh
مطار القاهرة الدولي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko4g

هبطت طائرة سعودية اضطراريا في مطار القاهرة الدولي، أثناء رحلتها من جدة إلى تونس، لإنقاذ حياة راكبة تونسية أصيبت بوعكة صحية مفاجئة.

وأفادت مصادر ملاحية في المطار، بأن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة سعودية، قادمة من جدة في طريقها إلى تونس، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، بسبب وعكة ألمت براكبة تونسية تبلغ من العمر 37 عاما، وسمح له بالهبوط.

وأجرى طاقم طبي الإسعافات اللازمة للمريضة، ونقلت إلى أحد المستشفيات القريبة لتكمل إجراءات العلاج.

المصدر: بوابة الأهرام

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا