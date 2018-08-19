مسؤولة في "سوريا الديمقراطية" تنفي لقاءها الأسد

نفت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، في تصريح لـRT، لقاءها الرئيس السوري بشار الأسد، أثناء زيارتها على رأس وفد يمثل المجلس إلى العاصمة دمشق الشهر الماضي.

وأشارت الرئيسة التنفيذية للمجلس، إلى أن اللقاء تم بين وفد يمثل المجلس التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ووفد حكومي، ضمن إطار معرفة جهوزية دمشق للبدء بمرحلة التفاوض والحوار لحل الأزمة في سوريا بالكامل.

وناقش الوفدان الشهر الماضي، العديد من الملفات منها الدستورية والخدمية وغيرها، مشددين على أن "لا مركزية سوريا"، هي "الحل الصحيح لإنقاذ البلاد من الأزمة".

وأضافت السياسية السورية المعارضة: "اتفقنا مع دمشق على تشكيل لجان مشتركة من الطرفين مهمتها بالأساس بحث مسائل تتعلق بنظام الحكم والإدارة في مناطق سوريا المختلفة وبالأخص في مناطقنا، إذ لم نلحظ أي اعتراض من جانب الحكومة في اتجاه الإبقاء على إدارة الحكم الذاتي في المناطق الكردية في البلاد".

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وأكدت إلهام، على أن مسألة تسليم مناطق لدمشق غير واردة حاليا في المفاوضات، وأن معظم المسائل التي طرحت في اللقاء الأول مع وفد الحكومة السورية سيتم مناقشتها في مراحل مقبلة.

ونقلت وسائل الإعلام أن الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية التقت بالرئيس السوري بشار الأسد أثناء وجودها في العاصمة دمشق الشهر الماضي الأمر الذي نفته المسؤولة الكردية.

المصدر: RT