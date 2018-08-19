الأرصاد السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى

قالت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، الأحد، إن منطقة مكة المكرمة (عرفات، مزدلفة، منى) تهطل فيها أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضافت الهيئة أن هطول الأمطارقد يؤدي إلى سيول جارفة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الـ11 من مساء الأحد.

#الأرصاد: تتعرض منطقة #مكة_المكرمة( #عرفات، #مزدلفة، #منى) لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، من المتوقع أن تستمر حتى الـ ١١ من مساء اليوم.#واسpic.twitter.com/w7jTZz4aNl — واس (@spagov) 19 августа 2018 г.

وأفادت إمارة مكة المكرمة بإغلاق طريق الهدا مؤقتا واحترازيا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

#الآن

إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار pic.twitter.com/LGIVoMYLkk — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 19 августа 2018 г.

إلى ذلك، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحجاج من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديو توثق لحظة رصدها حركة السحب الركامية عبر الرادار.

وأشارت الهيئة إلى أنها تبث توقعات الأرصاد عبر الرسائل النصية للحجاج بـ4 لغات حرصا على سلامتهم ولكي يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبث توقعات الأرصاد عبر الرسائل النصية للحجاج ب 4 لغات حرصاً على سلامتهم ولكي يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة. #على_مدار_الساعة#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج١٤٣٩هـpic.twitter.com/axQU6jRWwW — الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد السعودية