الأرصاد السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى
قالت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، الأحد، إن منطقة مكة المكرمة (عرفات، مزدلفة، منى) تهطل فيها أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.
وأضافت الهيئة أن هطول الأمطارقد يؤدي إلى سيول جارفة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الـ11 من مساء الأحد.
#الأرصاد: تتعرض منطقة #مكة_المكرمة( #عرفات، #مزدلفة، #منى) لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، من المتوقع أن تستمر حتى الـ ١١ من مساء اليوم.#واسpic.twitter.com/w7jTZz4aNl— واس (@spagov) 19 августа 2018 г.
تحذير - #منطقة_مكة_المكرمة - #عرفات— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئةpic.twitter.com/FKXFSmrM1h
وأفادت إمارة مكة المكرمة بإغلاق طريق الهدا مؤقتا واحترازيا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.
#الآن— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 19 августа 2018 г.
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار pic.twitter.com/LGIVoMYLkk
أمطار غزيرة على مشعر عرفة وأمطار متفرقة على مشعر منى#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج1439هـ#على_مدار_الساعة#المشاعر_المقدسةpic.twitter.com/bR96t1wMzA— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
إلى ذلك، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحجاج من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبه حجاج بيت الله الحرام من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح.#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج1439هـ#على_مدار_الساعة#المشاعر_المقدسةpic.twitter.com/9yVrxI4Cbz— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديو توثق لحظة رصدها حركة السحب الركامية عبر الرادار.
مرصد #عرفة يتابع تحركات السحب الركامية عبر الرادار#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج1439هـ#على_مدار_الساعة#المشاعر_المقدسةpic.twitter.com/bf9Fm4fte3— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
عاجل بداية تكون السحب الرعدية على المشاعر الآن#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج1439هـ#على_مدار_الساعة#المشاعر_المقدسةpic.twitter.com/5jXmEpsfmw— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
وأشارت الهيئة إلى أنها تبث توقعات الأرصاد عبر الرسائل النصية للحجاج بـ4 لغات حرصا على سلامتهم ولكي يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبث توقعات الأرصاد عبر الرسائل النصية للحجاج ب 4 لغات حرصاً على سلامتهم ولكي يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة. #على_مدار_الساعة#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة#نرصد_ونحمي#حج١٤٣٩هـpic.twitter.com/axQU6jRWwW— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) 19 августа 2018 г.
المصدر: الهيئة العامة للأرصاد السعودية