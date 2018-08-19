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الأرصاد السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى

أخبار العالم العربي

الأرصاد السعودية تحذر الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى
Reuters / Faisal Nasser
الرياض - أرشيف -
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قالت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، الأحد، إن منطقة مكة المكرمة (عرفات، مزدلفة، منى) تهطل فيها أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأضافت الهيئة أن هطول الأمطارقد يؤدي إلى سيول جارفة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى الـ11 من مساء الأحد.

وأفادت إمارة مكة المكرمة بإغلاق طريق الهدا مؤقتا واحترازيا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

إلى ذلك، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الحجاج من الجلوس على مرتفعات الجبال بسبب شدة الرياح.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا وفيديو توثق لحظة رصدها حركة السحب الركامية عبر الرادار.

وأشارت الهيئة إلى أنها تبث توقعات الأرصاد عبر الرسائل النصية للحجاج بـ4 لغات حرصا على سلامتهم ولكي يتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة.

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد السعودية

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