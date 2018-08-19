الخارجية المصرية: عنان فخر لكل المناضلين من أجل السلام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان الذي توفي أمس السبت "سيظل رمزا وفخرا لجميع مؤيدي السلام".

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وقال أبو زيد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "نحن نأسف بشدة لرحيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان"، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الراحل والقارة الإفريقية والمجتمع الدولي.

وأضاف أبو زيد أن عنان "ترك أثرا في تعزيز السلام والتنمية، وسيبقى إلى الأبد رمزا وفخرا لكل أفريقي وكل من يناضل من أجل السلام".

وأعلنت أسرة الراحل كوفي عنان السبت في بيان نشر عبر حسابه في "تويتر" أن عنان الحائز على جائزة نوبل للسلام والبالغ 80 عاما توفي بهدوء محاطا بأقاربه بعد مرض قصير.

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وشغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من يناير لعام 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني إفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي، والأول من مواطني دول جنوب الصحراء الأفريقية.

المصدر: سبوتنيك