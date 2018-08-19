شبهات بإساءة استخدام السلطة في "قضية الدخان" في الأردن

أعلن مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، أن الأجهزة المختصة في الهيئة شارفت على إحالة أوراق التحقيق في "قضية الدخان" إلى الجهات القضائية المختصة.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أن أوراق التحقيق تشمل علاقات مشبوهة وممارسات غير قانونية أقدم عليها عدد من الموظفين العموميين والأشخاص غير الرسميين كانت لها آثار مباشرة في تشكيل ما يعرف بملف الدخان، حسب ما نشره موقع الهيئة.

وذكر المصدر أن الهيئة استمعت إلى إفادات عدد كبير من الأشخاص بمختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية وتشكلت لديها قناعات أولية في شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار الوظيفة، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، وإهدار المال العام، وتجاوزات مالية وإدارية أخرى.

كما أشار إلى أنه يتوقع عدم إغلاق الملف ويرجح أن يبقى مفتوحا لمرحلة تحقيقية لاحقة تحسبا لتوفر معلومات جديدة لدى الهيئة.

وناشد المصدر المواطنين التوجه إلى الهيئة للإدلاء بأي معلومات إضافية تفيد التحقيق بملف الدخان أو بأي ملفات أخرى تساهم في تجفيف منابع الفساد.

المصدر: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية