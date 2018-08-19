 
مباشر

السجن 18 شهرا للشرطي الإسرائيلي قاتل الفتى نوارة قرب رام الله

أخبار العالم العربي

السجن 18 شهرا للشرطي الإسرائيلي قاتل الفتى نوارة قرب رام الله
Reuters Ronen Zvulun
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko2n

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتشديد عقوبة الشرطي بن داري من حرس الحدود الإسرائيلي، الذي قتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة قبل 4 سنوات خلال فض مسيرة احتجاج فلسطينية قرب رام الله.

وقبلت المحكمة بذلك استئناف النيابة العامة في إسرائيل، وضاعفت في قرارها النهائي عقوبة السجن الفعلي لتصل إلى ثمانية عشر شهرا.

وتمت إدانة بن داري سابقا، بجرم التسبب بالموت عن طريق الإهمال وإلحاق الأذى في ظروف مشددة.

وجاء في قرار المحكمة العليا الذي صدر بأغلبية الآراء، أن بن داري انتهك مبدأ طهارة السلاح حينما صوب بندقيته إلى جسد نوراة وأطلق النار عليه.

إقرأ المزيد
إسرائيل تتخلص من نفاياتها في الضفة الغربية  

وأمضى بن داري حتى الآن 3 أشهر من محكوميته، وكان قضى قرابة السنة ونصف السنة تحت الإقامة الجبرية، خلال جلسات محاكمته التي استمرت منذ 2014، بعد مقتل الفتى الفلسطيني.

وقالت عائلة الفتى الفلسطيني عقب صدور الحكم، إنه لا يلبي آمالها "ولا يتناسب وحجم الجريمة، التي أفضت إلى قتل طفل بدم بارد، لم يشكل أي خطر يذكر على حياة الجنود الإسرائيليين".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين (فيديو)