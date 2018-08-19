مصدر لـRT: الحشد الشعبي بصدد الانسحاب من ناحية الصينية شمالي بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، عن بدء التنسيق لانسحاب قوات الحشد الشعبي من ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية العراقية ستمسك الأرض في ناحية الصينية بعد انسحاب الحشد الشعبي منها"، مبينا أن "الانسحاب يأتي بعد اتفاق بين الحكومة العراقية وقيادات هيئة الحشد الشعبي".

ولم يدل المصدر بمزيد من المعلومات حول انسحاب الحشد الشعبي من مناطق غربي قضاء بيجي.

يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين طالب قبل أيام رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من المحافظة، بعد مواجهات مسلحة وقعت بين حركة "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد، وعشائر في ناحية بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين.

المصدر: RT