إصابة شقيقين في انفجار عبوة ناسفة في الحسكة

أفادت وكالة "هاوار" الكردية، بإصابة شقيقين بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي مدينة الحسكة السورية.

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وأضافت أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية على طريق جسر الأبيض جنوبي الحسكة.

ولفتت إلى أن الانفجار تسبب بإصابة سليمان الأحمد وشقيقيه دهام من ناحية تل حميس بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذكرت أن قوات الأمن هرعت إلى المكان وباشرت في التحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار.

المصدر: "هاوار"