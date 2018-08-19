// 26.06.2018 по тикету 15478
التحالف الدولي: القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما هناك حاجة لذلك
AFP AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن شون رايان المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق "طالما دعت الحاجة لذلك"، ولتحقيق استقرار المناطق التي كانت خاضعة لـ"داعش".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت في 5 فبراير الماضي عدم نيتها سحب قواتها من العراق في القريب، وكشفت عن اتفاق بين واشنطن وبغداد يقضي بتحويل مهام تلك القوات إلى تدريب وحدات الجيش العراقي لمحاربة الإرهاب.
المصدر: "السومرية نيوز"
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