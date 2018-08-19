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قيادي في "الجيش السوري الحر" يعلق على الـ100 مليون السعودية

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قيادي في
Reuters KHALIL ASHAWI
عناصر من فصائل "الجيش الحر" المنضوية تحت لواء "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا في الشمال السورري
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أعرب مصطفى سيجري القيادي في "لواء المعتصم" التابع لـ"الجيش الحر"، عن أسفه على منح الرياض 100 مليون دولار لمناطق البلاد التي يسيطر عليها الأكراد المدعومون من التحالف الدولي.

وكتب سيجري على حسابه في "تويتر": "من المؤسف أن يتم إيقاف كامل الدعم عن الجيش الحر ولأسباب غير معلومة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونراه يتدفق وبسخاء إلى مجموعات انفصالية تعمل على تهجير المكوّن العربي من أراضيه".

وجاءت تغريدة سيجري تعليقا على ترحيب واشنطن بالمساهمة السعودية لـ"إعادة الاستقرار في المناطق التي حررها التحالف من تنظيم "داعش".

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وأكد مسؤولون أمريكيون أن الإمارات أيضا تعهدت بتقديم 50 مليون دولار للتحالف الدولي لتمويل برامج الإعمار في سوريا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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