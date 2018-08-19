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الجيش الروسي يؤمن مرور عشرات القوافل الأممية في سوريا

أخبار العالم العربي

الجيش الروسي يؤمن مرور عشرات القوافل الأممية في سوريا
AFP STRINGER
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أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن عناصره أمنوا خلال الأشهر التسعة الماضية مرور أكثر من 70 قافلة أممية أوصلت المساعدات الإنسانية للمناطق السورية المنكوبة.

وقال رئيس المركز اللواء ألكسي تسيغانكوف: "في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2017 و17 أغسطس الحالي، أمّن مركزنا مرور 71 قافلة مساعدات إنسانية أممية دون إعاقة في سوريا"، مضيفا أن عناصر المركز وفروا الظروف الآمنة لتواجد بعثات تابعة لـ27 منظمة دولية، بينها الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري، واليونيسيف وغيرها.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذه المنظمات قدمت أكثر من 6 آلاف طن من المواد الغذائية والمستلزمات الأولية للمتضررين، مؤكدا أن العمل الإنساني يمثل أحد أهم جوانب نشاط مركز المصالحة الروسي.

وذكر تسيغانكوف أن دولا أخرى، لاسيما من أعضاء رابطة الدول المستقلة، بدأت تنضم إلى روسيا في تقديم المعونات الإنسانية للسوريين، حيث قدمت حكومة أرمينيا مؤخرا 30 طنا من المواد الغذائية، كما شاركت فرنسا أيضا في عملية تزويد سكان غوطة دمشق الشرقية بالمساعدات الإنسانية الشهر الماضي.

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يذكر أن العسكريين الروسي في سوريا ينفذون عمليات إنسانية خاصة بشكل منتظم، حيث أجروا 1898 حملة لتوزيع الأغذية والأدوية في مناطق مختلفة من سوريا، فيما بلغ الوزن الإجمالي لهذه الشحنات الإنسانية حوالي 3 آلاف طن.

المصدر: نوفوستي

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