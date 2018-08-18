ما هي عقوبة المطلوب الذي سلمته قبرص لمصر بعد طول انتظار؟

أمر النائب العام المصري نبيل صادق، السبت، بعرض المتهم بخطف الطائرة المصرية في مارس 2016 على النيابة المختصة لبدء التحقيق معه.

جريمة خطف الطائرات، تندرج عقوبتها تحت عقوبات جرائم سبق الإصرار والترصد، كما تعتبر عمل إرهابيا، وفقا لقول الخبير القانوني المصري الدكتور نبيل سالم، الذي قال في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن المتهم توجه له تهم عديدة، منها الخطف، وترويع المواطنين، وتعريض ممتلكات خاصة وحياة الآخرين للخطر.

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وأوضح سالم لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم ستكون ما بين السجن المؤبد على الحد الأدنى وقد تصل عقوبته إلى الإعدام، أما إذا ثبت أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية فيتم تطبيق عقوبة مخففة بحقه بالإضافة إلى التحفظ عليه في مصحة نفسية.

من جهتها أشارت أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة سلوى بكير، إلى أن تحقيقات النيابة لها الكلمة الأخيرة في القضية، موضحة أن خطف الطائرات وحدها تعد حسب القانون المصري عملا إرهابيا، بالإضافة إلى عدة تهم أخرى ستوجه له، منها ترويع الآخرين واحتجاز ركاب دون وجه حق، وبالتالي تطبق عليه أقصى العقوبات القانونية، إذا كان المتهم بكامل قواه العقلية.

أما في حالة إدعاء المتهم وجود خلل أو اضطراب عقلي، فأوضحت بكير لـ"الوطن"، أنه سيحال إلى لجنة متخصصة للتأكد من مدى سلامته العقلية، وإذا ثبت طبيا أنه مضطرب نفسيا فقد يتم تخفيف الحكم عليه، والتحفظ عليه في إحدى المصحات العقلية.

واختطف المطلوب المصري طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" من طراز إيرباص 320 رقم رحلتها 181 وعلى متنها 81 راكبا متجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة، بعد إبلاغ قائدها الطيار عمر الجمل، حينها بوجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف في حوزته، وأجبر الطائرة على الهبوط في مطار لارنكا بقبرص، وبعد ساعات أفرج عن الركاب وقبض على الخاطف.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية