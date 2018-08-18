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اعتقال عراقيتين تمتهنان الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد

أخبار العالم العربي

اعتقال عراقيتين تمتهنان الاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد
Reuters / Ahmed Saad
عناصر من الشرطة العراقية - أرشيف -
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، اعتقال امرأتين تمتهنان الاتجار بالأعضاء البشرية شرقي بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان إن استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت خلال عملية أمنية ناجحة من القبض على اثنتين من النساء يمتهن الاتجار بالأعضاء البشرية شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف أن هذه العملية جاءت بعد متابعة ونصب كمين محكم لهما بالجرم المشهود.

المصدر: "السومرية نيوز"

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