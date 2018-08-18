مراسلنا: مقتل 8 أشخاص في حادث اصطدام قطار بسيارة شمال الخرطوم (صورة)

قال مراسل RT، مساء السبت، إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث اصطدام قطار بسيارة شمال الخرطوم.

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وأفادت وسائل الإعلام السودانية بأن الأشخاص الثمانية لقوا مصرعهم في حادث اصطدام قطار مع عربة "بوكس" بمنطقة الكباشي شمالي الخرطوم بحري.

وأضافت أن عبور السيارة التي كانت تقلهم تزامن مع عبور القطار القادم من عطبرة في طريقه إلى الخرطوم.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أن امرأتان ورجل وطفل رضيع أصيبوا باصابات خطيرة وتم تم نقلهم إلى العناية المكثفة بمستشفى بحري، بينما أحيلت جثث المتوفين إلى المشرحة.

وفاة ١٠ أشخاص جراء ارتطام قطار النيل بعربة في منطقة الكباشي #السودان#السودان_الموت_بالجملةpic.twitter.com/DaxrLcWozW — علاء الدين أبو حربة‎ (@alaapro89) 18 августа 2018 г.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية