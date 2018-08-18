واشنطن تعيّن سفيرها الأسبق في العراق مستشارا لشؤون التسوية السورية

أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين سفير واشنطن الأسبق في العراق جيمس جيفري، مستشارا خاصا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشؤون التسوية في سوريا.

وكتبت الخارجية على حسابها في "تويتر" أن المهام التي ستوكل إلى جيفري ستتمحور في بحث جميع جوانب الصراع السوري والعمل على تنسيق عملية الحل السياسي في سوريا.

Pleased to swear-in Jim Jeffrey as my Representative for Syria Engagement, coordinating policy on all aspects of the conflict in #Syria and our support for a political solution. Ambassador Jeffrey's distinguished diplomatic career makes him an outstanding choice for this role. pic.twitter.com/Sm658VuM5c — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

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وشغل جيفري (72 عاما) منصب سفير واشنطن لدى بغداد بين عامي 2004 و2005 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وقبل ذلك عمل سفيرا لبلاده في ألبانيا.

المصدر: Secretary Pompeo