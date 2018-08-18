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واشنطن تعيّن سفيرها الأسبق في العراق مستشارا لشؤون التسوية السورية

أخبار العالم العربي

واشنطن تعيّن سفيرها الأسبق في العراق مستشارا لشؤون التسوية السورية
AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
جيمس جيفري
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أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين سفير واشنطن الأسبق في العراق جيمس جيفري، مستشارا خاصا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشؤون التسوية في سوريا.

وكتبت الخارجية على حسابها في "تويتر" أن المهام التي ستوكل إلى جيفري ستتمحور في بحث جميع جوانب الصراع السوري والعمل على تنسيق عملية الحل السياسي في سوريا.

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وشغل جيفري (72 عاما) منصب سفير واشنطن لدى بغداد بين عامي 2004 و2005 في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وقبل ذلك عمل سفيرا لبلاده في ألبانيا.

المصدر: Secretary Pompeo

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