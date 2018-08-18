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داعش يستهدف الأمريكيين والفرنسيين في عقر انتشارهم شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

داعش يستهدف الأمريكيين والفرنسيين في عقر انتشارهم شمال شرقي سوريا
AFP
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هاجم مسلحون من داعش، مساكن للعسكريين الأمريكيين والفرنسيين في حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور السورية الذي حوله الأمريكيون إلى قاعدة عسكرية.

ووقع هجوم داعش الليلة الماضية، حيث زحف على ثلاثة محاور وحاول عناصره التقدم تجاه المساكن بعد تفجير سيارة مفخخة، إلا أنهم تعرضوا لمقاومة التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن.

وتعرض المهاجمون لقصف طائرات التحالف الدولي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 منهم ومدني يعمل في الحقل، وإصابة 5 مدنيين آخرين.

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وفي وقت لاحق، شن عناصر داعش هجومين آخرين، بشكل متزامن على نفس الموقع، واشتبك خلالهما مع العناصر المسلحة الكردية، التي تسيطر على المنطقة منذ أكتوبر الماضي.

وبعد تبادل لإطلاق النار، انسحب المهاجمون، فيما لم تعلق قوات التحالف الدولي على هذه الهجمات بعد.

المصدر: وكالات

 

 

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