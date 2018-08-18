"حشدامش" كتاب يوثق قصص مقاتلي الحشد الشعبي

صدر في العاصمة العراقية بغداد، كتاب بعنوان "حشدامش" للكاتب أحمد لعيبي، يوثق قصص مقاتلين في الحشد الشعبي شاركوا في الحرب ضد "داعش".

وعنوان الكتاب "حشدامش" مقتبس من الملحمة السومرية الشعرية "جلجامش"، ويتألف من 275 صفحة في جزأين.

وقال لعيبي في حديث لـRT خلال حفل التوقيع الذي أقيم في بغداد، إن "هناك بطولات وقصصا في الحشد الشعبي يجب أن تصل للناس وأن تطلع عليها الأجيال اللاحقة، ولذا وجدت ضرورة توثيق كل شيء من خلال هذا الكتاب".

وأضاف: "في الكتاب قصص عديدة ولحظات تخص حياة المقاتلين لم يذكرها الإعلام سابقا، تخلط بين العشق والشهادة والشجاعة وبين قصص من تركوا عوائلهم لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي".

المصدر: RT