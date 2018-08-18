 
مباشر

"حشدامش" كتاب يوثق قصص مقاتلي الحشد الشعبي

أخبار العالم العربي

RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kny2

صدر في العاصمة العراقية بغداد، كتاب بعنوان "حشدامش" للكاتب أحمد لعيبي، يوثق قصص مقاتلين في الحشد الشعبي شاركوا في الحرب ضد "داعش".

وعنوان الكتاب "حشدامش" مقتبس من الملحمة السومرية الشعرية "جلجامش"، ويتألف من 275 صفحة في جزأين.

وقال لعيبي في حديث لـRT خلال حفل التوقيع الذي أقيم في بغداد، إن "هناك بطولات وقصصا في الحشد الشعبي يجب أن تصل للناس وأن تطلع عليها الأجيال اللاحقة، ولذا وجدت ضرورة توثيق كل شيء من خلال هذا الكتاب".

وأضاف: "في الكتاب قصص عديدة ولحظات تخص حياة المقاتلين لم يذكرها الإعلام سابقا، تخلط بين العشق والشهادة والشجاعة وبين قصص من تركوا عوائلهم لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي".

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطير.. الصين تدرب قواتها لضرب مواقع لأمريكا وحلفائها..