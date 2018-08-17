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انفجار ضخم داخل مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي العراقي

أخبار العالم العربي

انفجار ضخم داخل مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي العراقي
Reuters Ari Jalal
قوات الحشد الشعبي - أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار ضخم داخل مخزن أسلحة تابع لقوات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وصرح المصدر لـRT بأن "المستودع يقع على الطريق الغربي من المحافظة، وأن الانفجار ألحق ضررا كبيرة بمحيطه".

من جهته، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن "الأخير سيتحدث خلال مؤتمره الصحفي الثلاثاء المقبل عن مخازن الأسلحة والتبعات القانونية المترتبة عليها".

وقال المصدر: "العبادي أوعز ببدء التحقيق في موضوع التفجيرات التي حدثت مؤخرا داخل مخازن ومستودعات الأسلحة التابعة للحشد الشعبي، وتقديم المسؤولين للعدالة".

وأدى انفجار وقع مطلع الشهر الجاري، داخل مخزن سلاح تابع لفرقة قتالية في محافظة كربلاء، إلى مقتل عدد من حراس المخزن.

المصدر: RT

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