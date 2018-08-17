مقتل فلسطينيين وإصابة 270 برصاص إسرائيلي في غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط قتيلين وإصابة 270 شخصا على الأقل، 60 منهم بالرصاص الحي، خلال مشاركتهم في فعاليات الجمعة الـ21 من مسيرات العودة الكبرى شرق قطاع غزة، اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة إن الفلسطينيين كريم أبو فطاير البالغ 30 عام وسعدي أكرم ويبلغ 26 عاما قتلا بنيران الجيش الإسرائيلي، أحدهما شرق مخيم البريج والثاني شرق مدينة رفح.

وأضافت أنه من بين المصابين 19 طفلا و9 مسعفين اختنقوا بالغاز المسيل للدموع وأصيبوا بالشظايا، مؤكدة علاج 166 مصابا في النقاط الطبية و104 في المستشفيات.

وسجلت الوزارة عددا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطواقم الطبية العاملة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي جرت هذا الأسبوع تحت شعار "ثوار من أجل القدس والأقصى".

وأشار المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إلى أن "‏المشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى رغم الممارسات والتهديدات الصهيونية تعكس إرادة وقوة الجبهة الداخلية الفلسطينية والتحام الجماهير مع قيادة المقاومة في معركة الدفاع عن المقدسات وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وكسر حصار غزة".

facebook.com/Palestine.Return2018

facebook.com/Palestine.Return2018

facebook.com/Palestine.Return2018

المصدر: RT + وزارة الصحة الفلسطينية