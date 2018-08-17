ضبط حاويات مخالفة للأمر العسكري في قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس في مصر من ضبط حاويات تحتوي على شحنات محظورة قبل دخولها البلاد.

وضبط الأمن المصري 1800 جهاز تتبع مزود بكاميرا محظور دخولها البلاد ومهربة داخل حاويتين في ميناء العين السخنة بالسويس.

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وتلقت الشرطة المصرية الخاصة بتأمين محور قناة السويس إخطارا، حول ورود معلومات تفيد بقيام شركة خاصة بالاستيراد والتصدير باستيراد حاويتين من الصين مخبأة داخلهما أصناف مخالفه لما هو وارد في المستندات، ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وشكلت لجنة أمنية جمركية لفحص محتويات الحاويتين في حضور مندوب الشركة، أسفرت عن ضبط ( 1800 ) جهاز ( Gbs ) تتبع ومراقبة مزود بكاميرا وشريحة تليفون وميكروفون وفتحة لتركيب وصلة USB ذات تقنية عالية، وذلك بالمخالفة للأمر العسكري رقم 3 لسنة 1998، والمادة رقم 44 من قانون الاتصالات، وقرار وزير الدفاع المصري رقم 64 لسنه 2003.

المصدر: اليوم السابع