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البشير يوعز بفتح تحقيق في حادث البحيرة

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البشير يوعز بفتح تحقيق في حادث البحيرة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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أوعز الرئيس السوداني عمر البشير إلى والي ولاية "نهر النيل" بتشكيل مجلس للتحقيق في مصرع  24 تلميذا إثر غرق باخرة نقل في محلية البحيرة.

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وخلال زيارته محلية البحيرة بولاية "نهر النيل" لتعزية أهالي التلاميذ الذين قضواغرقا وهم في طريقهم للمدارس داخل منطقة كبنة، أعرب البشير عن أمله في أن تشهد الولاية في عهد واليها الحالي حاتم الوسيلة الشيخ السماني مزيدا من التقدم والتطور في الخدمات الأساسية ومقومات التنمية الشاملة والمستدامة.   

ووفقا لقرار الشيخ السماني، فإن المجلس يختص بتحديد أسباب غرق المركب وعدد الضحايا والمصابين، بالإضافة الى تحديد المسؤولية، على أن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الحادثة.

يشار إلى أن الرئاسة السودانية أعلنت الحداد في ولاية "نهر النيل" لمدة 10 أيام وإيقاف المظاهر الاحتفالية بما فيها المعايدات الرسمية لحكومة الولاية.

المصدر: وسائل إعلام سودانية 

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