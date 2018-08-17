دمشق تنتقد الرياض على دعمها التحالف الدولي بـ 100 مليون دولار

انتقدت وزارة الخارجية السورية اليوم الجمعة، إعلان السلطات السعودية تقديم دعم مالي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار.

ونقلت وكالة "سانا"عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله: "تقديم السعودية مبلغ 100 مليون دولار للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من خارج الشرعية الدولية، هو تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة في سوريا".

وأضاف المصدر الذي لم تفصح الوكالة السورية عن اسمه: "لقد قتل التحالف الآلاف من أطفال سوريا ونسائها وهاجم عشرات المرات مواقع الجيش العربي السوري لمنعه من مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا وفي أماكن أخرى على امتداد الساحة السورية كما دمر هذا التحالف الكثير من البنى التحتية السورية التي كلفت الشعب العربي السوري مئات المليارات من الدولارات".

ودعا المسؤول السوري الدول الأعضاء في التحالف إلى الانسحاب منه دون تأخير لأنه لا يخدم سوى الإرهابيين والقتلة ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، على حد وصفه.

المصدر: سانا