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تفاصيل جديدة حول اعتقال الفنان المصري في تركيا

أخبار العالم العربي

تفاصيل جديدة حول اعتقال الفنان المصري في تركيا
Reuters Osman Orsal
الشرطة التركية
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كشف الخبير المصري في الشؤون التركية محمد حامد، عن مصير الفنان المصري هشام عبد الله الذي اعتقلته الخميس الأمن التركي في إسطنبول.

وأوضح الخبير في تصريحات خاصة لـRT، أن السلطات التركية لن ترحل الفنان هشام عبد الله وستسوي وضعه بشكل ودي، وستمكنه من تجديد إقامته بشكل قانوني.

ونوه حامد بأن الفنان المصري إذا رحل إلى مصر، فسيودع السجن بشكل مباشر نظرا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، ومشاركته في برامج ضد الدولة المصرية تبث من تركيا.

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وقال حامد: "لا أتوقع عودته لمصر أو توقف برنامجه أو أن تقوم تركيا بتسليمه".

وكانت أجهزة الأمن في تركيا قد ألقت القبض على الفنان المصري هشام عبد الله مقدم البرامج في إحدى القنوات التي تبث باللغة العربية بسبب انتهاء جواز سفره ومخالفته قوانين الإقامة في تركيا.

وأوضحت مصادر أن عبدالله قبض عليه بعد الكشف عن اسمه من جانب أجهزة الأمن في تركيا، وتبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.

من جانبه، أعلن السياسي المصري أيمن نور، إطلاق سراح الفنان هشام عبد الله، بعد أيام من احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في إسطنبول، وهذه أول تغريدية لنور منذ اعتقال الفنان عبدالله.

المصدر: RT

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