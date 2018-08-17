تطبيقات إلكترونية تساعد أكثر من مليوني مسلم في أداء الحج لهذا العام

يستعين نحو مليوني مسلم لأول مرة بتطبيقات إلكترونية في أداء مناسك الحج لهذا العام في مكة المكرمة بدءا من الأحد، فيما تواجه السعودية تحديات الإصلاحات الداخلية ووضعا إقليميا غير مريح.

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وبحلول الخميس، وصل حوالى 1,7 مليون شخص إلى السعودية للمشاركة في موسم الحج الذي يبدأ رسميا الأحد ويمتد حتى الجمعة المقبل.

وأطلقت السلطات السعودية هذا العام مبادرة "الحج الذكي" الذي يتمثّل بتطبيقات هاتفية تساعد الحجاج في كل شيء من الترجمة إلى الخدمات الطبية مرورا بمناسك الحج.

ووضع الهلال الأحمر السعودي تطبيق "أسعفني" لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

كما أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق "مناسكنا" للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانجليزية.

ويترافق الحج عادة بتدابير أمنية مشددة، إذ تخللته في الأعوام السابقة حوادث تدافع أودت بحياة 2300 شخص في 2015، كان جلّهم إيرانيين.

ويشارك حجاج إيرانيون في مناسك هذا العام، بعد أن كانت طهران علقت مؤقتا إرسال مواطنيها إلى الحج بعد حادث تدافع أودت بحياة مئات الحجاج.

ومرّ موسم الحج العام الماضي من دون حوادث كبرى، إلا أن الأزمة مع قطر ألقت بظلالها على الحدث الديني السنوي وتبادلت الرياض والدوحة الاتهامات بتسييس المناسك.

وتحل مناسك الحج هذا العام فيما تشهد السعودية موجة غير مسبوقة من التغييرات، بينها السماح للسيدات بقيادة السيارة الذي بدأ تطبيقه في يونيو الماضي، والانفتاح على الخارج، وسط أزمة سياسية مستمرة بين السعودية وقطر، وفي ظل درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

المصدر: أ ف ب