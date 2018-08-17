بغداد تدين الضربات الجوية التركية على سنجار

دانت الخارجية العراقية الضربات الجوية التركية على قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، ونفت في الوقت ذاته وجود أي تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن تلك الضربات.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب، في بيان صحفي حصلت RT على نسخة منه: "تدين ‏وزارة الخارجية العراقية الضربات الجوية التركية على مناطق سنجار ضمن محور السكان المدنيين".

وأضاف: "تجدد الوزارة دعوتها لتركيا لمغادرة قواتها للأراضي العراقية التي تتواجد فيها (بعشيقة)، باعتبار تواجدها مخالفا للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل".

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وأوضح محجوب أن "عمق العلاقات والتعاون المنشود بين بغداد والجارة أنقرة يجب أن يستند إلى رؤية موحدة في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل وإبعادهم عن مناطق التوتر".

وأعلنت الأركان التركية في وقت سابق اليوم، أن قواتها حيدت 52 شخصا، بينهم قياديان في حزب العمال الكردستاني بمنطقة سنجار شمالي العراق.

المصدر: RT