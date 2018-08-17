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الرياض: لن نسمح للحوثي بأن يصبح حزب الله آخر

أخبار العالم العربي

الرياض: لن نسمح للحوثي بأن يصبح حزب الله آخر
Reuters Aaron Bernstein
خالد بن سلمان
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أكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده "لن تسمح لجماعة الحوثي بأن تصبح جماعة إرهابية مثل حزب الله في لبنان".

واتهم السفير السعودي في حسابه على "تويتر"، طهران بـ"السعي" لأن تصبح جماعة الحوثي مثل "حزب الله" اللبناني، وأكد أن "المملكة لن تسمح للحوثي أن يصبح حزب الله آخر وهذا ما يسعى له نظام طهران، حيث يقوم بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ بدعمهم بمدربين من ما يسمى بحزب الله، لمدهم بالخبرات لاستكمال حربهم على الشعب اليمني".

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وأضاف: "وجود عناصر ما يسمى بحزب الله في اليمن، يثبت أن نظام طهران قد أوكل مهمة تدريب أتباعه الحوثيين لهذا الحزب الإرهابي، ويؤكد كذلك أن هذه العصابات الطائفية التابعة لإيران تعمل على نشر الفوضى والدمار في المنطقة والبلدان التي تتواجد بها".

المصدر: جريدة الرياض

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