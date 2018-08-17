دعوة ثلاثية للإسراع بتشكيل الحكومة في العراق

اتفق رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي ورئيسا "تحالف القرار" و"حركة عطاء" وأسامة النجيفي وفالح الفياض، على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف "دولة القانون" الخميس، إن المالكي استقبل النجيفي والفياض في مكتبه، وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العملية السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية، لا سيما مع قرب المصادقة على نتائج الانتخابات.

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ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة الانتقال السريع للبدء في تنفيذ الخطوات الدستورية المتعلقة بإعلان تشكيل الكتلة الأكبر ضمن الفضاء الوطني الذي يضم جميع القوى الوطنية، بالإضافة إلى عقد الجلسة الأولى لتسمية الرئاسات الثلاث وإعداد البرنامج الحكومي.

المصدر: RT