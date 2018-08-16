موسكو وبيروت تبحثان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

بحث الممثل عن وزارة الدفاع الروسية اللواء يفغيني إيلين، الوضع في سوريا مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلال أرسلان في مقر الوزارة بموسكو.

وبحسب بيان للدفاع، فإن "اللواء إيلين عرض على الوزير اللبناني الوضع على الأرض في سوريا وتطورات الأحداث في الأزمة".

وأشار البيان، إلى أن اللواء الروسي نقل للمسؤول اللبناني، جهود الوزارة في تفعيل ودعم الحكومة المركزية في سوريا لتمكينها من تسوية الأزمة وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين الجانبين الروسي واللبناني، لحل مسألة عودة اللاجئين إلى ديارهم.

كما بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مع الوزير اللبناني طلال أرسلان، عودة اللاجئين السوريين.

وذكر بيان للخارجية الروسية في أعقاب اجتماع بوغدانوف مع أرسلان، أنه "جرى بحث قضية تسوية الأزمة السورية، ومجموعة المسائل المتعلقة بضمان عودة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي لبنان".

إقرأ المزيد

ووصل وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طلال أرسلان إلى موسكو على رأس وفد قيادي من الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يترأسه.

المصدر: وكالات