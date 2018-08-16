سلاح الجو العراقي يدمر غرفة عمليات "داعش" داخل سوريا

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن سلاح الجوي قصف غرفة عمليات تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية، ودمرها وقتل جميع الموجودين فيها.

وقال المركز في بيان: "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 عراقية ضربة جوية موفقة داخل سوريا، عقب معلومات دقيقة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تدمير غرفة عمليات داعش بالكامل، وعن مقتل عدد من عناصر التنظيم.

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وأشار المركز إلى أنه وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الإرهابيين المستهدفين كانوا يخططون لعمليات بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء داخل العراق.

يشار إلى أن القوة الجوية العراقية تقوم بين فترة وأخرى بغارات تستهدف معاقل تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الحكومة في دمشق.

المصدر: وكالات