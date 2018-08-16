مسلمو كندا يواجهون تبعات الأزمة بين الرياض وأوتاوا

يواجه مسلمو كندا المسافرون لأداء فريضة الحج تأخيرات في العودة بسبب الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا دفعت آلاف الطلبة من المملكة للعودة لبلادهم وفاء لمهلة الشهر المحددة لهم.

وحجز كثيرون من مسلمي كندا تذاكر سفر على طائرات الخطوط السعودية لأداء فريضة الحج، ورغم أن رحلات السفر إلى المملكة جاءت قبل 13 أغسطس الجاري، ولم تتأثر بالنزاع، فقد أصبحت رحلات العودة مصدر قلق لكثيرين.

وقال سمسار العقارات في "هاميلتون"، جواد تشودري: "نحن كأسرة قلقون على والدتي التي سافرت للحج، لأننا لا نريد لها أن تجد نفسها في مطار عاجزة عن السفر".

من جهته، قال متحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية إنها "تحدثت مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد والإمارات في محاولة للبحث عن دعم".

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وأضاف المتحدث: "نجري حوارا مستمرا مع السعوديين، وهذا مشجع ونحن نعلم أننا بحاجة للحفاظ على حوار مفتوح معهم لتسوية المشكلة"، غير أن صمت الدول التي اعتادت مساندة كندا أثار بعض القلق في أوتاوا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية كندا والسعودية، الأسبوع الماضي، على استخدام الدبلوماسية في تسوية النزاع بينهما، والذي لم تتطرق إليه مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي.

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وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كندا ردا على تغريدة لوزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، طالبت فيها بالإفراج عن نشطاء المجتمع المدني في المملكة.

وأعلنت المملكة إنهاء كافة البرامج التعليمية والطبية التي تمولها الرياض في كندا، الأمر الذي دفع الطلبة السعوديين للتعجل في إجراءات العودة للبلاد.

المصدر: رويترز