"سوريا الديمقراطية": نسعى لتطبيق الإدارة الذاتية كشكل من أشكال تقاسم السلطة

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية أنه يسعى لتطبيق الإدارة الذاتية كشكل من أشكال تقاسم السلطة شمالي سوريا، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن توافق مع دمشق بشأن ذلك.

وقال سيهانوك ديبو، مستشار حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح خاص لـ RT إن الوفد الثاني من مجلس سوريا الديمقراطية الذي زار دمشق قبل أيام ضم قانونيين وسياسيين في مهمة نقاش الإدارة الذاتية ولنقل وجهات النظر.

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وأضاف ديبو أنهم ناقشوا تطبيق نظام الإدارة الذاتية كنموذج على كل سوريا، منوها بأن قانون الإدارة المحلية الخاص بالحكومة السورية يمكن أن يصبح جزءا من الإدارة الذاتية وليس بديلا عنها.

وقال: "من المبكر التحدث عن توافق بين مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، فكلا الطرفين يحمل مشروعا يختلف عن الآخر".

وأكد ديبو أن مجلس سوريا الديمقراطية ينحو إلى تطبيق مفهوم الحكم المحلي الذاتي في الشمال السوري كشكل من أشكال توزيع السلطة ما بين المركز والأطراف.

المصدر: RT