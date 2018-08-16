"حلب الصناعية" تبعث من جديد

أكد المدير العام لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، حازم عجان، إعادة إعمار وتشغيل ما يزيد عن 500 مصنع دمرها المسلحون في المدينة.

وأشار عجان إلى أن مدينة حلب الصناعية التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف هكتار وتضم كل البنية التحتية اللازمة للصناعة، بما فيها البنوك ومساكن للموظفين، كانت تعد إحدى أهم المراكز الصناعية في الشرق الأوسط في فترة ما بين إنشائها عام 2003 وحتى العام 2012، حين استولى المسلحون على المنطقة.

وأضاف عجان أن الإنتاج في المدينة توقف كليا، فقد دمر المسلحون 90% من المصانع خلال سيطرتهم على المنطقة.

وبعد استعادة الجيش السوري للمنطقة وضعت الحكومة خطة طارئة لإنعاش الصناعات فيها، أفضت إلى إعادة تشغيل أكثر 500 مصنع في المدينة الصناعية.

وأكد عجان أن دوائر أعمال في روسيا والصين أبدت رغبتهم في فتح مصانع في المدينة، التي كان قد بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة فيها في فترة ما قبل الحرب ألف وخمسمئة، من بين مالكيها رجال أعمال من مختلف الدول، بينهم أوربيون.

المصدر: تاس