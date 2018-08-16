تعيينات أمنية وعسكرية جديدة في الصومال لمواجهة الإرهاب

أفادت الإذاعة الرسمية في الصومال بأن الرئيس محمد عبد الله فرماجو عين اليوم الخميس، قائدا جديدا للجيش ونائبا لمدير المخابرات في إطار مواجهة تهديدات المتشددين الإسلاميين.

ووفقا للإذاعة الصومالية، فإن فرماجو عيّن طاهر آدم علمي قائدا للجيش وفهد ياسين نائبا لمدير جهاز المخابرات الوطنية، كما عين الرئيس الصومالي آمنة سعيد علي مديرة للقصر الرئاسي لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب، إلا أن الإذاعة الرسمية لم تُعلن عن أسباب هذه التغييرات، لكن الصومال يسعى جاهدا لإصلاح قواته الأمنية، لا سيما الجيش، وسط اتهامات بالفساد من المانحين الدوليين للصومال.

وأوقفت الولايات المتحدة العام الماضي مساعدات من الغذاء والوقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية بسبب مزاعم فساد وشعور بالإحباط من تقاعس الحكومات الصومالية المتعاقبة عن بناء جيش وطني فعال.

ولدى الأوساط الدبلوماسية في الصومال مخاوف من أن غياب قوات أمن قوية بعيدة عن شبهات الفساد قد ُيمكن مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة من إعادة تنظيم صفوفهم وتوفير ملاذ آمن لجماعات متشددة أخرى بينها تنظيم "داعش"، ما سيفضي لزعزعة الأمن في المنطقة ومزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد.

المصدر: "رويترز"