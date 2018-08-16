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معلومات خطيرة عن الفنان المصري المعتقل في تركيا

أخبار العالم العربي

معلومات خطيرة عن الفنان المصري المعتقل في تركيا
Reuters
أفراد من الشرطة التركية
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ألقت أجهزة الأمن في تركيا القبض على الفنان المصري هشام عبد الله مقدم البرامج في إحدى القنوات التي تبث باللغة العربية بسبب انتهاء جواز سفره ومخالفته قوانين الإقامة في تركيا.

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وأوضحت مصادر أن عبدالله قبض عليه بعد الكشف عن اسمه من جانب أجهزة الأمن في تركيا، وتبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.

معلومات خطيرة عن الفنان المصري

بدأ عبدالله حياته الفنية عام 1984م، ومن أشهر أدواره في فيلم الطريق إلى إيلات، وكذلك مسلسل البخيل وأنا، في أعمال هامة منها: (ليالي الحلمية، تفاحة آدم، لحظات حرجة، خالتي صفية والدير، بوابة الحلواني، السيرة الهلالية).

وعبدالله متزوج من الناشطة السياسية (غادة محمد نجيب) وله منها ابن وابنة، وشارك في ثورة 25 يناير، وكان أحد المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي وشارك في مظاهرات 30 يونيو.

ورغم تأييده للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي إلا أنه تراجع عن موقفه وانضم إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وسافر عبدالله إلى تركيا مؤخرا لتقديم برنامجه ابن البلد ينتقد فيه النظام الحاكم بمصر ويسلط الضوء على أهم القضايا التي تخص البلاد من وجهة نظره.

المصدر: الدستور

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