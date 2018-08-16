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السفير الإثيوبي يودع القاهرة ويوجه رسالة للمصريين حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

السفير الإثيوبي يودع القاهرة ويوجه رسالة للمصريين حول سد النهضة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
منطقة وادي النيل
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أعلن السفير الإثيوبي لدى القاهرة تاييي أثقلاسيلاسي أمدي، انتهاء تكليفه الدبلوماسي في مصر، ومغادرته أراضيها نهاية الشهر الجاري لتمثيل بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أمدي في مؤتمر صحفي أمس، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تمر بأفضل مراحلها على جميع الأصعدة، مشددا على التزام القيادة السياسية الإثيوبية بمصلحة مصر، وخاصة في ملف سد النهضة ومياه النيل.

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وتابع أن إثيوبيا تقدر جيدا أهمية النيل بالنسبة لمصر، وأن هناك تعاونا ثلاثيا مشتركا بين "مصر والسودان وإثيوبيا" في مجال البنية التحتية للربط بين الدول الثلاث، وتشكيل صندوق للاستثمار المشترك بين البلدان الثلاثة، بالإضافة إلى شق الطرق البرية والمائية ومد السكك الحديدية.

وأكد على الالتزام السياسي بين الدول الثلاث بوضع آلية لحل كل الخلافات حول مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك التعاون المشترك يوضح مدى الحكمة الإفريقية في حل خلافات القارة الداخلية.

المصدر: المصري اليوم

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