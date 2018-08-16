// 26.06.2018 по тикету 15478
الأسد وعقيلته يزوران أحد أنفاق الموت في حي جوبر بدمشق
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نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك، صورا للرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء، وهما يزوران أحد أنفاق الموت التي حفرها الإرهابيون في حي جوبر بدمشق.
وذكرت الصفحة، أن 18 فنانا سوريا حوّلوا هذا النفق من مكان للموت إلى مكان للفن والإبداع، من خلال تنفيذهم عشرات المنحوتات على جدرانه، وذلك بعد أشهر قليلة على تحرير غوطة دمشق الشرقية، والأحياء المجاورة لها من الجماعات المسلحة.
المصدر: صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك
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