سفارة السعودية لدى موسكو: سفيرنا لم يدل بهذه التصريحات

نفت السفارة السعودية لدى موسكو ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من تصريحات منسوبة للسفير رائد بن خالد قرملي، بشأن موقف المملكة من قضية الأكراد.

وقالت السفارة في بيان تلقت RT نسخة منه إن السفير لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن، مشيرة إلى أن "مواقف المملكة معروفة وواضحة ونهجها دوما الانفتاح على جميع الأشقاء وعدم التدخل في شؤونهم".

وكانت بعض المواقع الإلكترونية زعمت أن السفير السعودي لدى موسكو دعا "كلا من تركيا وسوريا والعراق أيضا إلى احترام إرادة الشعب الكردي ليقرر مصيره بنفسه"، مضيفا "نحن بدورنا جاهزون لمد يد العون لهذا الشعب ليكون شعبا مستقلا يحكمه أبناؤه"، حسب المواقع.

المصدر: RT + مواقع إخبارية عربية