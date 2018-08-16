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الكرملين يؤكد التحضير لقمة روسية تركية إيرانية حول سوريا

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الكرملين يؤكد التحضير لقمة روسية تركية إيرانية حول سوريا
Sputnik Sergei Guneev
القمة الروسية التركية الإيرانية في أنقرة في 4 أبريل عام 2018
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أكد الناطق باسم الكرملين استمرار المشاورات لعقد لقاء قمة حول سوريا يجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران مطلع سبتمبر المقبل، مشيرا إلى إحراز "بعض النتائج الأولية" في هذا الاتجاه.

وأضاف دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في حديث للصحفيين اليوم: "بعد أن يتم تنسيق جداول عمل الرؤساء الثلاثة عبر القنوات الدبلوماسية، سنحيطكم علما" بموعد القمة.

كما نفى بيسكوف وجود أي اتفاق حتى الآن على لقاء رباعي بين زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا، وقال: "لا يوجد مثل هذا اللقاء في جدول الأعمال المتفق عليه".

وفي وقت سابق، تحدثت الأنباء عن احتمال عقد قمة رباعية في إسطنبول في 7 سبتمبر المقبل، وذلك بموجب مبادرة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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