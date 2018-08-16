ارتفاع عدد الحجاج المصريين المتوفين في السعودية إلى 17

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس، أن عدد الحجاج المصريين الذين توفوا في المملكة العربية السعودية قد وصل حتى الآن إلى 17 حاجا.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، أن المتوفاة السابعة عشرة بين الحجاج المصريين، كانت الحاجة جليله إسماعيل الصفتي من محافظة الإسكندرية، وأنها قضت عن عمر ناهز الـ87 عاما.

وأضاف أنها لقيت مصرعها في حادث مروري بمكة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك عبد العزيز، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر مع السلطات السعودية لاستخراج شهادة الوفاة لها.

المصدر: اليوم السابع