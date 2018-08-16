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ألف عسكري روسي يطهرون سوريا من الألغام

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ألف عسكري روسي يطهرون سوريا من الألغام
Sputnik
البحث عن الالغام والمواد المتفجرة في دير الزور
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كشف نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية العاملة في سوريا، أنه يعمل في سوريا الآن أكثر من ألف عنصر من الجيش الروسي من المختصين في نزع الألغام وإبطال العبوات الناسفة.

وقال اللواء سيرغي كورالينكو نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية العاملة في سوريا إنهم يعملون، ليس فقط في إزالة الألغام وتطهير مختلف المواقع والمنشآت من العبوات والقذائف التي لم تنفجر، بل ويقومون بتدريب عناصر نزع الألغام في الجيش السوري.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤخرا أن المختصين الروس من مركز مكافحة الألغام العامل في سوريا، قاموا منذ 2016 بتطهير أكثر من 17 ألف مبنى وأزالوا أكثر من 105 آلاف عبوة وقذيفة، وطهروا أراضي تزيد مساحتها على 6.5 ألف هكتار من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها وتركها الإرهابيون.

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وتمكن المركز من تدريب 1245 عنصرا من رجال مكافحة الألغام السوريين الذين قاموا بتطهير حوالي ألفي هكتار من الألغام والمواد المتفجرة وأبطلوا مفعول 3850 عبوة متفجرة.

المصدر: انترفاكس

 

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